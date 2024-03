Μόσχα: Μια σύλληψη κοντά στον χώρο της ένοπλης επίθεσης, μεταδίδει το Nexta

Στην σύλληψη ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων στην Μόσχα προχώρησαν οι δυνάμεις ασφαλείας, όπως μεταδίδει το Nexta.

Ο άνδρας εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της ένοπλης επίθεσης, η οποία κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Σημειώνεται ότι πάνω από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την συγκεκριμένη επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον τρεις άνδρες ντυμένοι με στολή παραλλαγής άνοιξαν πυρ στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, κοντά στη Μόσχα.

❗️ Security forces detained an unidentified man near the site of the terrorist attack in #Moscow pic.twitter.com/iqhlDvvWv5

