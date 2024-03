Επίθεση στην Μόσχα: Καταρρέει η οροφή του  Crocus City Hall (βίντεο)

Υπό κατάρρευση είναι η οροφή του Crocus City Hall, όπου σημειώθηκε επίθεση με τουλάχιστον 40 νεκρούς και τουλάχιστον 100 τραυματίες, ενώ απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φλεγόμενο κτήριο. Η οροφή του τυλιγμένου στις φλόγες συναυλιακού κέντρου, καταρρέει, μετέδωσε πριν απο λίγο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024