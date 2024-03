Σεισμός τώρα 6,4 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,4 βαθμών, σημειώθηκε στη νήσο Ιάβα της Ινδονησίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS) και του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10:52 ώρα Ελλάδας (15:52 τοπική ώρα) εντοπίζεται 119 χιλιόμετρα βόρεια του Τουμπάν, στη βόρεια ακτή της Ιάβας.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Σύμφωνα με το EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε διάμετρο 600 χιλιομέτρων, σε περιοχές όπου συνολικά διαμένουν 68 εκατ. άνθρωποι.

Το EMSC προειδοποιεί για το ενδεχόμενο μετασεισμών.

ℹ Aftershocks may occur in the next hours/days. Unless it is necessary, stay away from damaged areas for your safety 🙏 Be careful and follow national authorities' information.

— EMSC (@LastQuake) March 22, 2024