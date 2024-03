Συνομιλία Μητσοτάκη – Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως γνωστοποίησαν οι δύο ηγέτες σε αναρτήσεις τους στο Χ, (πρώην twitter).

Οι δύο ηγέτες, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, συζήτησαν την εφαρμογή των συμφωνιών -μεταξύ των δύο χωρών- αλλά και την αμυντική συνεργασία.

Ενώ από την πλευρά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε τη συνεχή στήριξη στην Ουκρανία.

I spoke with Greek Prime Minister @KMitsotakis about the implementation of our agreements reached during his recent visit to Ukraine, as well as our ongoing defense cooperation, particularly in terms of strengthening our air defense.

«Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία, καθώς και για τη συνεχιζόμενη αμυντική μας συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της αεράμυνάς μας.

Στις 6 Μαρτίου στην Οδησσό, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μπόρεσε να διαπιστώσει από πρώτο χέρι τη σημασία της αξιόπιστης προστασίας του ουρανού μας. Επιπλέον, τον ενημέρωσα για το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο σήμερα το πρωί.

Συμφωνήσαμε επίσης να επιταχύνουμε τις εργασίες για μια διμερή συμφωνία ασφάλειας με βάση τη Διακήρυξη του Βίλνιους της G7».

Υπενθυμίζεται πως στη Διακήρυξη της G7, τα μέλη συμφώνησαν να παράσχουν ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο ασφάλειας στην Ουκρανία, εφαρμόζοντας μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων για να προσφέρει στο Κίεβο «την απαραίτητη χρηστή διακυβέρνηση για να προχωρήσει προς τις ευρωατλαντικές του φιλοδοξίες».

«Θεωρούμε ότι η παράνομη και απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ, και ασυμβίβαστη με τα συμφέροντά μας για την ασφάλεια», ανέφερε η G7 στην κοινή δήλωση υποστήριξης.

Ενώ τόνισαν ότι «θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας καθώς αμύνεται ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα, για όσο διάστημα χρειαστεί».

I spoke with @ZelenskyyUa ahead of today's #EUCO discussions on Ukraine. Greece will continue to support Ukraine. My visit to Odessa impressed upon me even more the urgency of stepping up our assistance. I am glad to see Ukraine making steady progress towards EU membership.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 21, 2024