Πακιστάν: Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 8 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ανθρακωρυχείο που κατέρρευσε στο νότιο Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και διάσωση ακόμη 8 ανθρώπων.

Το βράδυ της Τρίτης δέκα εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν περίπου 244 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης εξαιτίας έκρηξης αερίου σε σήραγγα ανθρακωρυχείου το οποίο διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρεία, στην περιοχή Χοστ, στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.

