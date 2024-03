ΕΕ: Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στην παροχή επιπλέον 5 δισεκ. ευρώ για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας

Την παροχή επιπλέον 5 δισεκ. ευρώ για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας ενέκριναν σήμερα τα κράτη- μέλη της ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (European Peace Facility).

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση αυτή. «Η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της. Το Ταμείο Βοήθειας της Ουκρανίας μετατρέπει τα λόγια μας σε πράξη. Με το ταμείο, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία να αμυνθεί από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας με ό,τι χρειαστεί και για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε.

The #FAC approved my proposal for a €5 billion #UkraineAssistanceFund.

The Fund will support Ukraine in getting the military equipment it needs to defend its people & its right to exist as a state against Russian aggression.

We turn our words into action.https://t.co/u3ojO4YySW

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 18, 2024