Γάζα: Επιχείρηση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Σίφα

Τη διεξαγωγή επιχείρησης στο νοσοκομείο Σίφα της πόλης της Γάζας ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, πρόκειται για στοχευμένη επιχείρηση, έπειτα από πληροφορίες για παρουσία υψηλόβαθμων μελών της Χαμάς.

Από την πλευρά τους, αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη βομβαρδισμοί από αέρος στη συνοικία αρ Ρίμαλ, όπου βρίσκεται το νοσοκομείο, καθώς και την παρουσία χερσαίων δυνάμεων και αρμάτων μάχης που περικυκλώνουν το κτηριακό συγκρότημα.

Κάτοικοι της συνοικίας του κέντρου της πόλης της Γάζας μίλησαν για πάνω από «45 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού» στη Ρίμαλ, ενώ ορισμένοι έκαναν λόγο για μάχες γύρω από το νοσοκομείο.

Αραβόφωνα μέλη του ισραηλινού στρατού διέταξαν με μεγάφωνα κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους καθώς «drones άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων στους δρόμους κοντά στο νοσοκομείο», αφηγήθηκαν αυτόπτες μάρτυρες.

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς κατήγγειλε πως το νοσοκομείο Σίφα «βομβαρδίζεται» και τόνισε πως στο κτηριακό συγκρότημα έχουν καταφύγει «δεκάδες χιλιάδες βίαια εκτοπισμένοι».

Οι ισραηλινοί στρατιωτικοί έλαβαν διαταγές να δράσουν «με σύνεση» και να λάβουν «μέτρα» προκειμένου να «αποφευχθούν τραυματισμοί ασθενών, αμάχων, ιατρικού προσωπικού», σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού. Οι ασθενείς και το προσωπικό δεν θα υποχρεωθούν να «απομακρυνθούν εσπευσμένα» από τη δομή υγείας, διαβεβαίωσε ο ίδιος.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη εισβάλει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τη 15η Νοεμβρίου, παρά τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Έπειτα από εκείνη την επιχείρηση, το ισραηλινό επιτελείο είχε υποστηρίξει ότι βρήκε «πυρομαχικά, όπλα και εξοπλισμό» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νοσοκομείο.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε επίσης πως εντόπισε υπόγεια σήραγγα μήκους 55 μέτρων, που χρησιμοποιείτο κατ’ αυτόν για «τρομοκρατικές» δραστηριότητες, κάτω από το Σίφα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός έχει διεξαγάγει επανειλημμένα επιχειρήσεις σε νοσοκομεία στη Γάζα και κατηγορεί τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί τις δομές υγείας ως κέντρα διοίκησης.

Πλέον δεν απομένει επιχειρησιακό παρά το ένα τρίτο των νοσοκομείων της Λωρίδας της Γάζας κι αυτό μόνο εν μέρει, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Διαβεβαιώσεις πως δεν θα υπάρξει ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα όσο «ο πληθυσμός παραμένει εγκλωβισμένος», έδωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος από την πλευρά του ζήτησε να υπάρξει συμφωνία για τους ομήρους και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός.

«Χρειάζεται μία συμφωνία για τους πρόσφυγες και μία βιώσιμη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος μετά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, την Κυριακή.

Πρόσθεσε, δε, ότι κατανοεί τις οικογένειες των ομήρων που λένε ότι ήρθε η ώρα για μία συμφωνία, προκειμένου να σωθούν οι άνθρωποι που κρατούνται, ενώ επεσήμανε ότι μια ισραηλινή επίθεση στην Ράφα «θα δυσκολέψει πολύ» την ειρήνευση.

Ο Ολαφ Σολτς δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την ανάγκη για την χορήγηση ευρείας ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας. «Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να παρακολουθούμε τους Παλαιστίνιους να κινδυνεύουν από λιμό. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να ανεχθούμε», είπε.

