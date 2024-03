ΟΗΕ: 1 στα 3 παιδιά κάτω των 2 ετών στη Γάζα αντιμετωπίζει οξύ υποσιτισμό

Αντιμέτωπο με οξύ υποσιτισμό είναι ένα στα τρία παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών στη βόρεια Γάζα, με τον λιμό να βρίσκεται στον ορίζοντα, σύμφωνα με το Γραφείο Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA).

«Ο υποσιτισμός των παιδιών εξαπλώνεται γρήγορα και φθάνει σε άνευ προηγουμένου επίπεδα στη Γάζα» ανέφερε το UNRWA.

🚨 1 in 3 children under 2 years of age are now acutely malnourished in northern #Gaza.

Children's malnutrition is spreading fast and reaching unprecedented levels in #Gaza. Famine is looming. There is no time to waste.@UNICEF @UNICEFmena @unicefchief https://t.co/YbkEf2C9ay

— UNRWA (@UNRWA) March 16, 2024