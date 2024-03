Ινδία: Μαχητικό αεροσκάφος έπεσε έξω από φοιτητική εστία (βίντεο)

Μαχητικό αεροσκάφος της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο κρατίδιο Ρατζαστάν, βορειοδυτικά της Ινδίας.

Ο πιλότος του μικρού μαχητικού Tejas πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο έδαφος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ινδικών μέσων ενημέρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη συντριβή μαχητικού αυτού του τύπου από τότε που το ινδικής κατασκευής αεροσκάφος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, πριν από δύο και πλέον δεκαετίες.

#WATCH | Rajasthan | A Light Combat Aircraft (LCA) Tejas of the Indian Air Force crashed near Jaisalmer today during an operational training sortie. The pilot ejected safely. A Court of Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. pic.twitter.com/3JZf15Q8eZ

— ANI (@ANI) March 12, 2024