Ιταλία: Νεκρός 16χρονος που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα- Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι αποκλείστηκαν

Ο θάνατος ενός 16χρονου προκλήθηκε από χιονοστιβάδα, που τον καταπλάκωσε σε βουνοπλαγιά, στη βορειοανατολική Ιταλία κοντά στα σύνορα με την Αυστρία.

Παράλληλα, στη βορειοδυτική περιοχή Βάλε Ντ’ Αόστα, κοντά στη Γαλλία, χιονοστιβάδα έφραξε την είσοδο τούνελ σε περιφερειακό δρόμο.

Ευτυχώς, τη συγκεκριμένη στιγμή μέσα στη σήραγγα δεν υπήρχε κανένα όχημα, διαφορετικά θα μπορούσε να είχε προκληθεί τραγωδία.

An avalanche hit the entrance of Italy's Gressoney-Saint-Jean tunnel 🇮🇹 #BREAKING pic.twitter.com/Ezw7NaFmwF

— .aspendos (@aspendos_1789) March 3, 2024