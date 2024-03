Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: Ο Τραμπ μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ χάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ μια σημαντική νίκη, ανατρέποντας τη δικαστική απόφαση που τον απέκλειε από τις προκριματικές εκλογές στο Κολοράντο, με φόντο την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απεφάνθη ότι το Κολοράντο δεν μπορεί να απαγορεύσει στον Τραμπ να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές.

U.S. Supreme Court says Trump can remain on ballot because Congress, not states, enforce Section 3 of the 14th Amendment pic.twitter.com/yL5uXIXtoJ

— BNO News (@BNONews) March 4, 2024