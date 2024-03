Πολωνία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος – Τουλάχιστον 17 τραυματίες

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, στην πολωνική πόλη Στσέτσιν.

Δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το περιστατικό, ενώ συνελήφθη ένας 33χρονος άνδρας, ο οποίος αρχικά είχε διαφύγει από το σημείο, ανέφερε ο ιστότοπος Poland-24.

«Έχουμε ένα περιστατικό με 17 τραυματίες προς το παρόν, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι και δύο σε κρίσιμη κατάσταση. Το άτομο που προκάλεσε το ατύχημα έχει συλληφθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης της επαρχίας Άνταμ Ρουντάφσκι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

In the centre of Szczecin, a car driver hit 17 people at a pedestrian crossing. Two of the injured people are in critical condition. The perpetrator fled the scene, but was apprehended after some time. He is a 33-year-old man. pic.twitter.com/AvTPHKymLK

