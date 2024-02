Μολδαβία: Οι αυτονομιστές της Υπερδνειστερίας ζητούν την «προστασία» της Ρωσίας

«Μέτρα προστασίας» ζήτησαν από τη Ρωσία οι φιλορώσοι αυτονομιστές της Υπερδνειστερίας, επικαλούμενοι πιέσεις από την κυβέρνηση της Μολδαβίας.

Με ψήφισμα που ενέκριναν οι βουλευτές της επικράτειας στο πλαίσιο έκτακτου συνεδρίου –του πρώτου από το 2006- ζητούν από τη Μόσχα να «εφαρμόσει μέτρα για την προστασία της Υπερδνειστερίας», όπου ζουν «περισσότεροι από 220.000 Ρώσοι πολίτες», λόγω της «εντεινόμενης πίεσης από τη Μολδαβία».

Η Υπερδνειστερία αντιμετωπίζει «πρωτοφανείς απειλές οικονομικής, κοινωνικό-ανθρωπιστικής και στρατιωτικοπολιτικής φύσης», σημειώνεται στο ψήφισμα.

Το αίτημα αυτό θυμίζει ένα παρόμοιο αίτημα φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο ήταν ένα από τα προσχήματα που προέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για να εξαπολύσει την μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας.

#UPDATE Pro-Russian rebel officials in Moldova's breakaway Transnistria region appealed to Russia for "protection" on Wednesday, amid fears the territory could become a new flashpoint in Moscow's conflict with neighbouring Ukraine ⬇️ https://t.co/lGd4mM0GkV

— AFP News Agency (@AFP) February 28, 2024