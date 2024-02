Μπλίνκεν: Αντίθετες οι ΗΠΑ σε κατάληψη της Γάζας από το Ισραήλ

Την αντίθεση της Ουάσιγκτον σε κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, καθώς και σε οποιαδήποτε μείωση της έκτασής της, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

#BREAKING US Secretary of State Antony Blinken reaffirms Washington's opposition to a reoccupation of the Gaza strip by Israel as well as any reduction of its size pic.twitter.com/d723Jm9uTS

— AFP News Agency (@AFP) February 23, 2024