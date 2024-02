Αυστρία: Ένοχος για ψευδορκία ο Σεμπάστιαν Κουρτς

Ένοχος για ψευδορκία σε κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία εξέταζε κατηγορίες διαφθοράς της κυβέρνησής του, κρίθηκε πρωτοδίκως ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βιέννης.

Στον Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, επιβλήθηκε ποινή 8 μηνών με αναστολή.

