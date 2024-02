Βίλντερς κατά Τουρκίας: Να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ

Την ώρα που ο Ολλανδός Μαρκ Ρούτε αναμένεται να αναλάβει τα χρέη ΓΓ του ΝΑΤΟ, ένας άλλος Ολλανδός βουλευτής ο Γκέερτ Βίλντερς, εξαπολύει «πυρά» κατά της Τουρκίας.

Αναφέροντας σε ανάρτησή του πως η Τουρκία θα πρέπει να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο κανείς δε γνωρίζει εάν η απόφαση του επικεφαλής του «Κόμματος για την Ελευθερία», συνδέεται με την – ενδεχόμενη – εκλογή του Ρούτε ως ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Σημαντικό ρόλο, όμως, φαίνεται πως παίζει η στήριξη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Χαμάς.

«Η Τουρκία αποτελεί καταφύγιο για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”.

Η Τουρκία πρέπει να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ».

“Turkey is a sanctuary for terrorism financing.”

Turkey should be expelled from NATO. https://t.co/w73QWDRqj2 via @dcexaminer

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 23, 2024