Βρετανία: Βρέθηκε βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Πλίμουθ – Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης

Την κινητοποίηση των βρετανικών αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός μίας βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Για την εξουδετέρωση της βόμβας, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση, σήμερα Παρασκευή, ενώ πολλοί κάτοικοι και εργαζόμενοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τα κτήρια στα οποία βρίσκονταν, για λόγους ασφαλείας.

One of the largest UK peacetime evacuation operations since WW2 is underway in Plymouth, where @BritishArmy and @RoyalNavy have been working round the clock to make safe a 500kg unexploded bomb.

Personnel are working with @plymouthcc & emergency services to evacuate residents. pic.twitter.com/uTzNtwhHjH

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 23, 2024