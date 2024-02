Τεράστια πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Βαλένθια: 4 νεκροί, 19 αγνοούμενοι (βίντεο)

Τραγωδία στη Βαλένθια της Ισπανίας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 14 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά, που ξέσπασε σε πολυκατοικία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς ακόμη.

Όπως μεταδίδει το AFP αγνοούνται ακόμη 19 άνθρωποι.

At least four people have died in a huge fire that gutted a multi-storey apartment block in Spain's eastern port city of Valencia, with another 14 people injured.

The toll could rise, with 19 people missinghttps://t.co/uExNQKUrge pic.twitter.com/X0JJCJ8wZz

— AFP News Agency (@AFP) February 23, 2024