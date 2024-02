Έκανε καριέρα με συμβουλές για γονείς στο Youtube – Καταδικάστηκε για κακοποίηση των παιδιών της

Η Ρούμπι Φράνκε, 42 ετών, έδινε για χρόνια συμβουλές για γονείς στο YouTube. Η Φράνκι, μαμά και η ίδια από τη Γιούτα, καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση για κακοποίηση παιδιών.

Η influencer, συνελήφθη τον περασμένο Αύγουστο, αφότου ο υποσιτισμένος 12χρονος γιος της είχε αποδράσει από το σπίτι, πηδώντας από το παράθυρο, για να αναζητήσει φαγητό και νερό, από γείτονα. Σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας, έφερε τραύματα που πρόδιδαν ότι τον έδεναν με σχοινί.

Οι αρχές έκαναν έρευνα και διαπίστωσαν ότι και η μεγαλύτερη κόρη της (20 ετών) ήταν και αυτή υποσιτισμένη, και με σημάδια κακοποίησης.

Η Φράνκε καταδικάστηκε μαζί με την επιχειρηματική συνεργάτιδά της, Τζόντι Χίλντεμπραντ.

Η Φράνκε, πλέον αντιμετωπίζει τέσσερις ποινές από ένα έως 15 έτη η καθεμία και χρηματικό πρόστιμο δεκάδων χιλιάδων δολαρίων. Οι ποινές θα εκτελεστούν διαδοχικά και είναι το ανώτατο όριο για κάθε κατηγορία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γιούτα. Το πόσο χρόνο που θα εκτίσει τελικά θα καθοριστεί από το συμβούλιο αναστολών της πολιτείας, ενώ έχει προθεσμία 30 ημερών για να ασκήσει έφεση.

Προφανώς η σύλληψη και οι ποινές σήμαναν το τέλος μιας μακράς και αμφιλεγόμενης καριέρας στο YouTube. Η Φράνκε συγκέντρωσε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι της 8 Passengers, το οποίο ξεκίνησε το 2015.

Στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας της Γιούτα Έρικ Κλαρκ δήλωσε ότι δύο από τα παιδιά της Φράνκε, ηλικίας 9 και 11 ετών τότε, ζούσαν σε ένα «περιβάλλον που θύμιζε στρατόπεδο συγκέντρωσης» και την αποκάλεσε σημαντική απειλή για την κοινότητα.

«Τα παιδιά στερούνταν τακτικά φαγητό, νερό, κρεβάτια για να κοιμηθούν και σχεδόν όλες τις μορφές ψυχαγωγίας».

Τα βίντεό της έδειχναν μια τυπική οικογένεια Μορμόνων των προαστίων να κάνει μαθήματα στο σπίτι, να μαγειρεύει, να τρώει και να συνομιλεί μαζί.

Ruby Franke, who gave parenting tips via a once-popular video blog called "8 Passengers", convinced her two youngest children that they were evil, possessed and needed to be punished to repent

— Sky News (@SkyNews) February 21, 2024