Μεξικό: Αναγκαστική προσγείωση σε παραλία για αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές- Ένας νεκρός

Αναγκαστική προσγείωση σε μια παραλία στην πολιτεία Οαχάκα στο νότιο Μεξικό, πραγματοποίησε ένα αεροσκάφος που μετέφερε τέσσερις Καναδούς αλεξιπτωτιστές. Αυτό γνωστοποίησε το γραφείο πολιτικής άμυνας της πολιτείας. Εξαιτίας της προσγείωσης έχασε τη ζωή του ένας 62χρονος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία εκείνη την ώρα.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε ένα πολυσύχναστο σημείο της παραλίας Bacocho στη δημοφιλή για τους τουρίστες πόλη στον Ειρηνικό Ωκεανό Πουέρτο Εσκοντίντο, αναφέρεται σε μια ανακοίνωση του γραφείου, προσθέτοντας πως η σύζυγος του θύματος, η οποία βρισκόταν μαζί του στην παραλία, δεν έπαθε τίποτα.

Σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η εφημερίδα Puerto Global διακρίνεται το αεροσκάφος, που έχει υποστεί ζημίες, πάνω στην παραλία, αφότου κατέπεσε πάνω σε ένα κέντρο διάσωσης χελωνών.

On February 11, 2024, a small plane, identified as a Cessna 208B Grand Caravan, crashed on Playa Bacocho beach near Puerto Escondido, Oaxaca State, Mexico, resulting in one fatality. pic.twitter.com/f9FJrLeBKI

