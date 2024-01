Ουκρανία: Ο χάρτης που δείχνει πως πλησιάζει στην «Νέα Υόρκη» του Ντονέτσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξασφάλισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τον έλεγχο ρωσικών χαρακωμάτων σε μια πόλη κοντά στο Μπαχμούτ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ που πήρε το όνομά του από την πόλη της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός στο X «War Mapper», ο οποίος ασχολείται με τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, δημοσίευσε την Τρίτη μία φωτογραφία που δείχνει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι δυνάμεις του Κιέβου σε ένα μέρος της πρώτης γραμμής που ίσχυε πριν το 2022.

«Η Ουκρανία έχει ανακτήσει τον έλεγχο μιας γραμμής ρωσικών χαρακωμάτων τα οποία ήταν μέρος της πρώτης γραμμής του μετώπου που είχε διαμορφωθεί πριν από το 2022, μεταξύ των περιοχών Νέα Υόρκη και Χόρλιβκα. Αυτή η γραμμή είναι 3 χιλιόμετρα νότια του προηγούμενου περάσματος προς τις κατεχόμενες πριν από το 2022 περιοχές», ανέφερε η ανάρτηση.

— War Mapper (@War_Mapper) January 30, 2024