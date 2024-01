Νετανιάχου: Εξωφρενική η κατηγορία για γενοκτονία, το Ισραήλ θα συνεχίσει να αμύνεται ενάντια στη Χαμάς

Το Ισραήλ «θα συνεχίσει να αμύνεται ενάντια στη Χαμάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ χαρακτήρισε «εξωφρενική» την κατηγορία για γενοκτονία στη Γάζα.

Σε δήλωσή του μετά την ετυμηγορία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης για την προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι «η δέσμευση του Ισραήλ στο διεθνές δίκαιο είναι ακλόνητη. Εξίσου ακλόνητη είναι η ιερή μας δέσμευση να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας και να υπερασπιζόμαστε τον λαό μας. Όπως κάθε χώρα, το Ισραήλ έχει εγγενές δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του».

«Η ποταπή προσπάθεια να αρνηθεί κανείς στο Ισραήλ αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα είναι κατάφωρη διάκριση σε βάρος του εβραϊκού κράτους, και δικαίως απορρίφθηκε. Η κατηγορία για γενοκτονία που διατυπώθηκε κατά του Ισραήλ δεν είναι μόνο ψευδής, είναι εξωφρενική και οι ευπρεπείς άνθρωποι παντού θα πρέπει να την απορρίψουν» σημείωσε.

Ο κ. Νετανιάχου τόνισε ότι «την παραμονή της διεθνούς ημέρας μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, δεσμεύομαι και πάλι ως πρωθυπουργός του Ισραήλ – ποτέ ξανά». Επεσήμανε ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να αμύνεται ενάντια στη Χαμάς, μια γενοκτόνο τρομοκρατική οργάνωση» και πρόσθεσε ότι «στις 7 Οκτωβρίου, η Χαμάς διέπραξε τις πιο φρικτές φρικαλεότητες κατά του εβραϊκού λαού από το Ολοκαύτωμα και ορκίζεται να επαναλαμβάνει αυτές τις φρικαλεότητες ξανά και ξανά και ξανά».

«Ο πόλεμος μας είναι ενάντια στους τρομοκράτες της Χαμάς, όχι ενάντια στους Παλαιστίνιους αμάχους» σημείωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Είπε επίσης ότι «θα συνεχίσουμε να διευκολύνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κρατήσουμε τους αμάχους μακριά από τον κίνδυνο, ακόμη και όταν η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και τον λαό μας».

