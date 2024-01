Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Μαλάτεια, στην ανατολική Τουρκία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης της Μαλάτειας, πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 3:04 μ.μ. ώρα Ελλάδος (4:04 τοπική ώρα), εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

ℹEvent wrap-up: today a M5.2 #earthquake (#deprem) hit #Malatya (#Turkey) at 16:04:07 local time (UTC 13:04:07). Shaking was felt over 300km by approximately 12M people in Turkey, Syrian Arab Republic and Lebanon.

— EMSC (@LastQuake) January 25, 2024