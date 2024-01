Πούτιν: Βούτηξε στα παγωμένα νερά για τα Θεοφάνια (Βίντεο)

Τηρώντας και φέτος τη θρησκευτική παράδοση ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν βούτηξε στα παγωμένα νερά την ημέρα των Θεοφανίων, που με το παλαιό ημερολόγιο γιορτάζεται στις 19 Ιανουαρίου.

Τα Θεοφάνια είναι από τις πιο δημοφιλείς γιορτές στη Ρωσία, μετά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση, άνδρες και γυναίκες βουτάνε στα νερά τρεις φορές.

Να σημειωθεί ότι στην Μόσχα η θερμοκρασία βρίσκεται στους 11 βαθμούς υπό το μηδέν.

Keep Cool & Believe: President of Russia Vladimir #Putin Taking Epiphany Dip.

💪 You can freeze #Russian assets, but you can't freeze its spirit. pic.twitter.com/2AEDdOB7h7

— Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) January 19, 2024