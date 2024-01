Βομβαρδίζουν τους Χούθι στην Υεμένη, ΗΠΑ και Βρετανία

Πυραυλικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ξεκίνησαν από κοινού ΗΠΑ και Βρετανία, τις πρώτες πρωινές ώρες, Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Τα πλήγματα εξαπολύονται από αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και υποβρύχιο των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε το γεγονός. «Τα πλήγματα έγιναν σε άμεση αντίδραση στις άνευ προηγουμένου επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα — συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βαλλιστικών πυραύλων κατά πλοίων για πρώτη φορά στην ιστορία», τόνισε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

«Οι επιθέσεις αυτές έθεσαν σε κίνδυνο (σ.σ. στρατιωτικό) προσωπικό των ΗΠΑ, εργαζόμενους του εμπορικού ναυτικού και εταίρους μας, το διεθνές εμπόριο, κι απείλησαν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε πως δεν θα «διστάσει» να διατάξει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την προστασία ανθρωπίνων ζωών και των εμπορικών ροών.

Ανακοινώσεις αναμένονται και από τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Yemen's Hodeidah tonight during US and UK airstrikes against Houthis. pic.twitter.com/PEh4Onj3H1

— Clash Report (@clashreport) January 12, 2024