Χαμάς: 70 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό σε προσφυγικό καταυλισμό στη Γάζα

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικό βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, Άσραφ αλ Κίντρα, πρόκειται για προσωρινό απολογισμό, ο οποίος ενδέχεται να αυξηθεί.

#UPDATE Health ministry in Hamas-run Gaza now says at least 70 people were killed in an Israeli air strike that hit a number of homes in a refugee camp.

— AFP News Agency (@AFP) December 24, 2023