ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα- Τρία θύματα

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Νεβάδα στο Λας Βέγκας. Η αστυνομία ανέφερε ότι φαίνεται να «υπάρχουν πολλά θύματα αυτή τη στιγμή», κοντά στο κτίριο Beam Hall του πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο κλείνει την πανεπιστημιούπολη του Λας Βέγκας για το υπόλοιπο της Τετάρτης μετά τους πυροβολισμούς. Όλα τα άλλα συνεργαζόμενα κολέγια σε όλη την πολιτεία θα παραμείνουν επίσης κλειστά.

Το πανεπιστήμιο έγραψε στο X γύρω στις 11:53 τοπική ώρα (19:53 ώρα Ελλάδας) ότι η αστυνομία ανταποκρίνεται σε αναφορές για πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός.

Ορισμένα από τα θύματα των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα έχουν μεταφερθεί σε τοπικά νοσοκομεία, δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας Κέβιν ΜακΜάχιλ.

«Δεν υπάρχει πλέον καμία απειλή για την κοινότητα. Ο ύποπτος είναι νεκρός. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 3 θύματα, αλλά άγνωστο το μέγεθος των τραυματισμών. Αυτός ο αριθμός μπορεί να αλλάξει. Θα σας ενημερώσουμε όταν μάθουμε περισσότερα», δήλωσε ο McMahill. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε. Το αστυνομικό τμήμα δημιούργησε επίσης μια τηλεφωνική γραμμή για όσους επηρεάστηκαν από τους πυροβολισμούς.

UPDATE: LVMPD Sheriff: There is NO further threat. No idea about motive. A number of victims have been transported to area hospitals. Those details will be available soon.

The investigation is active and continuing. https://t.co/lRwauUKvsu

— LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023