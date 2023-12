Πυροβολισμοί στις Βρυξέλλες- Πληροφορίες για τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών το βράδυ της Τετάρτης, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες στη λεωφόρο Avenue de la Toison d’Or, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

«Γύρω στις 7.30 μ.μ. λάβαμε μια αναφορά για πυροβολισμούς στη Avenue de la Toison d’Or», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ilse Van de Keere. «Οι υπηρεσίες μας μετέβησαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος. Τρία άτομα τραυματίστηκαν».

Στο σημείο μεταβαίνει ο δήμαρχος του Ιξέλ, Χρήστος Δουλκερίδης. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

