Μόναχο: Νέες ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων την Τρίτη λόγω της κακοκαιρίας

Η διοίκηση του αεροδρομίου του Μονάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ακύρωσε ξανά όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις αύριο Τρίτη έως και τις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα, λόγω πρόβλεψης για πτώση χιονόνερου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τουλάχιστον 150 αναχωρήσεις και 160 αφίξεις θα επηρεαστούν, τόνισε η διοίκηση του αεροδρομίου.

⚠️If your flight from Munich is cancelled and you have no other confirmation for today, please do not come to the airport. Rebook online or by phone via your airline.https://t.co/fgkjfncd1T

— Munich Airport (@MUC_Airport) December 4, 2023