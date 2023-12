Επίθεση εξτρεμιστή μουσουλμάνου στο Παρίσι: Η στιγμή της σύλληψης (βίντεο)

Δύο αστυνομικοί, μία γυναίκα και ένας άντρας, εντοπίζουν τον δράστη της νέας αιματηρής επίθεσης που συγκλόνισε τη γαλλική πρωτεύουσα και με προτεταμένα τα όπλα τους τον ακινητοποιούν.

Έχουν περάσει περίπου 5 λεπτά από τη στιγμή που ο 26χρονος δράστης, Αρμάν Ραζαπούρ-Μιγιοντουάμπ, Γάλλος ιρανικής καταγωγής, έχει σκότωσε με μαχαίρι έναν Γερμανό τουρίστα και έχει τραυματίσει με σφυρί δύο περαστικούς, κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

Φέρεται να φώναξε Αλλάχου Άκμπαρ (Ο Αλλάχ είναι μεγάλος) κατά τη διάρκεια της επίθεσης, εξαπολύοντας κριτική κατά της Γαλλίας και εν γένει των Ευρωπαίων για τη στάση τους στον πόλεμο της Γάζας.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα διακρίνεται να κρατάει ακόμη στα χέρια του το σφυρί.

