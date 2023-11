Χαμάς: Απελευθερώθηκαν άλλοι έξι όμηροι

Στην απελευθέρωση άλλων έξι ομήρων – πέντε γυναικών και ενός εφήβου – προχώρησε η Χαμάς, τους οποίους παρέδωσε στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF).

Με αυτή την απελευθέρωση, ο αριθμός των απελευθερωθέντων ομήρων σήμερα ανέρχεται σε οκτώ, καθώς νωρίτερα αφέθηκαν ελεύθερες μια 21χρονη και μια 40χρονη.

Η ΥΠΕΞ του Μεξικού επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους ομήρους που απελευθερώθηκαν βρίσκεται και μια Μεξικανοϊσραηλινή που είχε απαχθεί από τη Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η Αλίσια Μπάρσενα εκφράζει τις ευχαριστίες της στην κυβέρνηση του Κατάρ για την «πολύτιμη μεσολάβηση» του. Διαβεβαιώνει παράλληλα πως θα συνεχιστούν οι προσπάθειες με σκοπό την απελευθέρωση ακόμη ενός ομήρου με μεξικανική υπηκοότητα, του Οριόν Ερνάντες, ο οποίος παραμένει αιχμάλωτος στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την Παρασκευή, κάθε απόγευμα απελευθερώνονται τουλάχιστον 10 ισραηλινοί όμηροι – γυναίκες και παιδιά – σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση τριπλάσιου αριθμού παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ Majed Al Ansari επιβεβαιώνει στο X ότι 30 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν σήμερα σε αντάλλαγμα για 10 αιχμαλώτους που κρατούνται στη Γάζα.

Διευκρίνισε επίσης ότι στους 10 ισραηλινούς αιχμαλώτους που απελευθερώθηκαν την έβδομη ημέρα της παύσης περιλαμβάνονται και δύο Ρωσοϊσραηλινοί που απελευθερώθηκαν χθες το βράδυ.

In accordance with the terms of the 7th day of the humanitarian pause agreement, 30 Palestinians, will be released today in exchange for the release of 10 hostages in Gaza. The 2 Russian citizens released yesterday were counted on this list.

