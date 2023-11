Γάζα: Η Χαμάς απελευθέρωσε Ρώσο όμηρο

Την απελευθέρωση ενός ομήρου με ρωσική υπηκοότητα, ο οποίος είχε απαχθεί στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η Χαμάς, ως «απάντηση στις προσπάθειες» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και «της υποστήριξής του στο παλαιστινιακό ζήτημα».

Το Κρεμλίνο καλεί τακτικά για κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, επαναλαμβάνοντας ότι μια διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή απαιτεί τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

