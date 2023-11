Αλβανία: Καπνογόνα από την αντιπολίτευση στην αίθουσα της Βουλής – Αντιδρά για τον προϋπολογισμό

Καπνογόνα και μια μικρή εστία φωτιάς, η οποία έσβησε γρήγορα, άναψαν βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος της αλβανικής αντιπολίτευσης εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου στα Τίρανα, σε μια αποτυχημένη προσπάθειά τους να εμποδίσουν την υπερψήφιση του προϋπολογισμού 2024.

Bουλευτές στοίβαξαν καρέκλες στο κέντρο της αίθουσας της Βουλής και καπνός κάλυψε τον αέρα. Μέλη της ασφάλειας αναπτύχθηκαν μπροστά από τη θέση που καθόταν ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

🔥 Chaos erupted in the Albanian parliament.

Opposition MPs from the Democratic Party set off smoke flares and barricaded the podium with chairs to prevent voting.

Despite this, the ruling Socialist Party MPs managed to approve the budget for 2024.pic.twitter.com/uqRnDuK0Xo

— kos_data (@kos_data) November 20, 2023