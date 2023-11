Γάζα: Πέθαναν πέντε πρόωρα βρέφη και επτά ασθενείς στο αλ-Σίφα λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος

Τον θάνατο πέντε πρόωρων βρεφών και επτά ασθενών που νοσηλεύονταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας εξαιτιας της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας της Χαμάς.

«Φοβόμαστε ότι ο απολογισμός αυτός θα έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μέχρι το πρωί», είπε ο Γιούσεφ Άμπου Ρις.

Το Σάββατο, το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι 39 πρόωρα νεογέννητα βρίσκονταν ακόμη εκεί και οι νοσηλεύτριες τους έδιναν οξυγόνο χειροκίνητα για να τα κρατήσουν στη ζωή.

Ένα μέλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα είπε ότι 17 ασθενείς νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Δυστυχώς, το νοσοκομείο αλ-Σίφα δεν λειτουργεί ως νοσοκομείο πλέον», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο ΠΟΥ κατάφερε να αποκαταστήσει τις επικοινωνίες με τους επαγγελματίες υγείας στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της βόρειας Γάζας, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ο ΠΟΥ δεν είχε καμία επικοινωνία με το νοσοκομείο από το Σάββατο. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς που ελέγχει τη Γάζα ανέφερε ότι το Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα στον παλαιστινιακό θύλακα, διέκοψε τη λειτουργία του αφού δεν έχει πλέον καύσιμα.

.@WHO has managed to get in touch with health professionals at the Al-Shifa hospital in #Gaza.

The situation is dire and perilous.

It's been 3 days without electricity, without water and with very poor internet which has severely impacted our ability to provide essential…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 12, 2023