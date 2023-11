Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί σε νοσοκομεία – «Δεκάδες νεκροί», λένε οι Παλαιστίνιοι

Το Ισραήλ επιτέθηκε σε τέσσερα νοσοκομεία στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου ιατρικού συγκροτήματος του θύλακα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν, όπως φαίνεται, πολλά θύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας των Παλαιστινίων.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε ένα προαύλιο στο νοσοκομειακό συγκρότημα αλ-Σίφα, όπου βρίσκουν καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Άσραφ αλ-Κούντρα.

Several Palestinians killed in a new Israeli attack on the outpatient clinic building of al-Shifa Hospital in Gaza, reports Palestinian news agency WAFA.

