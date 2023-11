Γάζα: Η Ισλαμική Τζιχάντ δημοσίευσε βίντεο με ομήρους, 77 και 12 χρονών

Η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ δημοσίευσε βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο ένα βίντεο διακρίνεται μια ηλικιωμένη γυναίκα ενώ στο δεύτερο βίντεο ένα νεαρό αγόρι.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την 77χρονη Χάνα Κατζιρ και τον 12χρονο Γιαγκιλ Γιακοβ. Και οι δύο απήχθησαν κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου.

Gaza Terror group, The Palestinian Islamic Jihad Al-Quds brigade has published propaganda videos of two Israeli hostages: An elderly woman and a young boy.

The terrorists lectured the pair against their will to accuse Prime Minister Benjamin Netanyahu of causing the ongoing… pic.twitter.com/CIEY13msyc

