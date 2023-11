Κομισιόν: Έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με Ουκρανία και Μολδαβία – Καθεστώς υποψήφιας χώρας για τη Γεωργία

Την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και Μολδαβία για την ένταξη τους στην Ε.Ε. ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ανοίξει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η Κομισιόν εκτιμά ότι, παρά τον πόλεμο, επέδειξε αποφασιστικότητα στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου στη δημιουργία μιας ισχυρής δυναμικής μεταρρυθμίσεων.

Για τη Μολδαβία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι έχει σημειώσει σταθερή πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των 9 βημάτων που ορίζονται στην αίτησή της για ένταξη, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών μεταρρυθμίσεων για τη δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δημόσια διοίκηση.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας στους δημοσιογράφους την ευνοϊκή γνωμοδότηση της Επιτροπής για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Παράλληλα, η Κομισιόν συνιστά να χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Γεωργία. Η Γεωργία, σύμφωνα με την Κομισιόν, έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση της σχέσης της με την Ε.Ε.. Παράλληλα, αύξησε τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες σε ό,τι αφορά τις 12 προτεραιότητες που προσδιορίζονται στην αίτησή της για ένταξη.

Η Κομισιόν αποφάσισε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει αρχίσει να πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις, αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση του κράτους δικαίου και τη διατήρηση της συνταγματικής τάξης της χώρας.

