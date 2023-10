Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στη Χιλή

Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις ακτές της Χιλής, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 65 χιλιόμετρα δυτική της πόλης Βαλενάρ, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 45.000 κατοίκων.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα, Σαντιάγο.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 7 sec ago in #Chile (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/OFXL9p4Meh

— EMSC (@LastQuake) October 31, 2023