Μεσανατολικό: Έκκληση Γκεμπρεγέσους για κατάπαυση του πυρός

Ακόμη μια έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή απηύθυνε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, αναφέροντας πως έχει γνωρίσει και ο ίδιος «στα βάθη της ψυχής του» τη «μυρωδιά, τους ήχους και τις εικόνες» του πολέμου που «φέρνει μόνο καταστροφή και φρίκη».

Ο Γκεμπρεγέσους ανήρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) «Μια ταπεινή συνηγορία για την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη».

«Ως παιδί που είχε παγιδευτεί στη σκιά του πολέμου, γνώριζα στα βάθη της ψυχής μου τη μυρωδιά, τους ήχους και τις εικόνες του», γράφει ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, που κατάγεται από το Τιγκράι, μια περιοχή της Αιθιοπίας που υπήρξε το θέατρο αιματηρών συγκρούσεων τις τελευταίες δεκαετίες και μέχρι και τους τελευταίους μήνες.

Um humilde apelo à paz.

Quando criança aprisionada nas sombras da guerra, conheci de perto o cheiro, os sons e as visões.

Sinto uma profunda empatia com as pessoas que agora foram apanhadas no meio de um conflito e sinto a sua dor como se fosse minha.

A guerra só traz…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 30, 2023