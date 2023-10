Μπορέλ: «Παύση των εχθροπραξιών» στη Γάζα

Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ απαίτησε την «παύση των εχθροπραξιών» για να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς τη νύχτα.

«Η Γάζα βρίσκεται σε πλήρη συσκότιση και απομόνωση ενώ συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί», έγραψε ο Μπορέλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A pause of hostilities is urgently needed to enable humanitarian access.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 28, 2023