Γάζα: «Δεν περιμέναμε ότι θα δούμε το ξημέρωμα»

«Θηριώδη» χαρακτήρισε δημοσιογράφος από την πόλη της Γάζας την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Δεν περιμέναμε ότι θα δούμε το ξημέρωμα» ανέφερε, μιλώντας στο BBC έπειτα από αρκετές προσπάθειες που έγιναν για να υπάρξει επικοινωνία.

Πρόσθεσε ότι σημειώθηκαν σφοδροί βομβαρδισμοί «σε δρόμους, κυβερνητικά κτήρια, υπαίθριες εκτάσεις, την παραλία».

«Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, αλλά οι περισσότεροι βομβαρδισμοί έγιναν στα δυτικά και τα βόρεια. Το σπίτι μου είναι εκεί» πρόσθεσε, σύμφωνα με το BBC.

Νέο μήνυμα προς τους κατοίκους της βόρειας Γάζας απηύθυνε ο στρατός του Ισραήλ, καλώντας τους να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν προς τον νότο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, επίκειται νέα επιχείρηση στο εσωτερικό της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα νέα προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας ενόψει μιας επικείμενης ισραηλινής επιχείρησης.

«Αυτή είναι μια επείγουσα στρατιωτική προειδοποίηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι και πρόσθεσε: «Για την άμεση ασφάλειά σας, καλούμε όλους τους κατοίκους της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας να μεταφερθούν προσωρινά προς νότο».

«Η επικείμενη επιχείρηση των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) θα ξεκινήσει να εξουδετερώνει την απειλή της Χαμάς με ακρίβεια και σφοδρότητα» πρόσθεσε.

An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8

— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023