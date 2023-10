Μασκ: Η Starlink θα παρέχει υπηρεσίες σε «διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς βοήθειας» στη Γάζα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του SpaceX θα παρέχει διαδίκτυο στη Λωρίδα της Γάζας μετά από το μπλακάουτ στις επικοινωνίες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, το δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Starlink «θα υποστηρίξει τη συνδεσιμότητα σε διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς βοήθειας στη Γάζα».

Ο Μασκ έκανε την ανακοίνωση στο X (πρώην Twitter), σχολιάζοντας ανάρτηση ως απάντηση σε δήλωση της βουλευτής των Δημοκρατικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, που ανέφερε ότι η διακοπή των επικοινωνιών στη Γάζα είναι «απαράδεκτη».

Cutting off all communication to a population of 2.2 million is unacceptable. Journalists, medical professionals, humanitarian efforts, and innocents are all endangered.

I do not know how such an act can be defended. The United States has historically denounced this practice. https://t.co/L9iV7TSs2u

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 27, 2023