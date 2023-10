Μελόνι: Η πρωθυπουργός της Ιταλίας χωρίζει τον σύντροφό της μετά από σεξιστικά σχόλια που έκανε

«Η σχέση με τον Αντρέα Τζαμπρούνο τελειώνει εδώ». Με αυτή τη φράση η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποφάσισε να χωρίσει από τον σύντροφό της, τον δημοσιογράφο Αντρέα Τζαμπρούνο.

Ήταν μαζί δέκα χρόνια και έχουν αποκτήσει μία κόρη. «Η σχέση με τον Αντρέα Τζαμπρούνο, η οποία διήρκεσε σχεδόν δέκα χρόνια, τελειώνει εδώ», γράφει η Τζόρτζια Μελόνι και προσθέτει ότι «οι δρόμοι (τους) χώρισαν εδώ και καιρό, και τώρα ήρθε η ώρα αυτό να διαπιστωθεί και επίσημα».

«Όλοι όσοι νόμισαν ότι θα με αποδυναμώσουν, χτυπώντας με σε ιδιωτικά μου θέματα, πρέπει να ξέρουν ότι όσο κι αν η σταγόνα μπορεί να ελπίζει ότι θα διαβρώσει την πέτρα, η πέτρα παραμένει πέτρα και η σταγόνα είναι μόνο νερό… Θα υπερασπίσω την φιλία μας, αυτά που ζήσαμε και, πάση θυσία, ένα κοριτσάκι επτά ετών που αγαπά την μητέρα και τον πατέρα του, με τρόπο που εγώ δεν μπόρεσα να αγαπήσω τον δικό μου. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω», αναφέρει στην ανάρτησή της.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA

