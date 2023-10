Ισραήλ: Νεκρές βρέθηκαν γιαγιά και εγγονή που θεωρείτο ότι είχαν απαχθεί

Νεκρές βρέθηκαν σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές μία 80χρονη και η 12χρονη εγγονή της, οι οποίες θεωρείτο ότι είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Νιζ Ορ στις 7 Οκτωβρίου.

Οι αρχές του Ισραήλ δεν διευκρίνισαν πού βρέθηκαν οι σοροί της 80χρονης και της 12χρονης εγγονής της.

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε ότι οι σοροί της Noya και της γιαγιάς της Carmela εντοπίστηκαν χθες. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μοιραστήκατε την ιστορία της για να μας βοηθήσετε να την φέρουμε σπίτι. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες» ανέφερε το Ισραήλ στον λογαριασμό του κράτους στην πλατφόρμα Χ, τον οποίο διαχειρίζεται η ομάδα Ψηφιακής Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

We are devastated to announce that Noya and her grandmother Carmela’s bodies were discovered yesterday.

Thank you to all of you who shared her story to help us bring her home.

Our hearts are broken 💔. https://t.co/1I9r4fibsP

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 19, 2023