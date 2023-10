Γαλλία: Εκκενώνονται 6 αεροδρόμια έπειτα από απειλές για επιθέσεις

Την εκκένωση έξι αεροδρομίων διέταξαν οι αστυνομικές αρχές στη Γαλλία, έπειτα από απειλές μέσω email για επιθέσεις.

Οι εκκενώσεις των αεροδρομίων της Λιλ, της Λυών, της Ναντ, της Νίκαιας, της Τουλούζης και του Μποβέ κοντά στο Παρίσι, θα επιτρέψουν στις αρχές να «ξεκαθαρίσουν τυχόν αμφιβολίες» ότι οι απειλές μπορεί να είναι πραγματικές, ανέφερε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

