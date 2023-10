Φον ντερ Λάιεν: «Καμία δικαιολογία για την επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα»

Για μια «παράλογη τραγωδία, που μας έχει συγκλονίσει όλους» έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ Αχλί, της Γάζας, που προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.

«Ένα νοσοκομείο στη Γάζα, όπου φιλοξενούνταν εκατοντάδες τραυματίες, μετατράπηκε σε πύρινη κόλαση. Οι σκηνές στο νοσοκομείο Αλ Αχλί είναι φρικτές και οδυνηρές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να στοχοποιηθεί ένα νοσοκομείο γεμάτο με πολίτες. Όλα τα γεγονότα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο.

I am outraged and deeply saddened by the explosion at the Al Ahli Arab hospital in Gaza, and the terrible loss of life that resulted. Immediately upon hearing this news, I spoke with King Abdullah II of Jordan, and Prime Minister Netanyahu of Israel and have directed my national…

— President Biden (@POTUS) October 17, 2023