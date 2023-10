Νεκρό ηγετικό στέλεχος της Χαμάς από αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα

Η Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ανώτερου στελέχους της σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ, στη Λωρίδα της Γάζας.

Νεκρός είναι Αϊμάν Νοφάλ, μέλος του Γενικού Στρατιωτικού Συμβουλίου της Χαμάς και επικεφαλής της Κεντρικής Ταξιαρχίας της Γάζας, από τον στρατιωτικό βραχίονα της ένοπλης ομάδας ( Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ).

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε αργότερα την είδηση, αναφέροντας ότι ο Νοφάλ υπηρετούσε ως διοικητής της ταξιαρχίας των κεντρικών στρατοπέδων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και ήταν πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς. «Στο παρελθόν, συμμετείχε στην παραγωγή και ανάπτυξη όπλων, ανέβηκε στην ιερασχία και συμμετείχε σε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις καθώς και στον σχεδιασμό της απαγωγής του Χίλαντ Σαλίτ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο Ισραηλινός στρατιώτης Χίλαντ Σαλίτ βρισκόταν στα χέρια της Χαμάς για πέντε χρόνια και αφέθηκε ελεύθερος κατά τη διάρκεια ανταλλαγής κρατουμένων το 2011. Ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή του, το Ισραήλ ελευθέρωσε 1.027 Παλαιστίνιους.

Hamas announces the death of Ayman Nofal, a member of the terror group's General Military Council, in an Israeli bombing in the Gaza Strip. pic.twitter.com/KJHhp4LogE

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 17, 2023