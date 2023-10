ΕΕ: Αερογέφυρα για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Η ΕΕ ξεκινά επιχείρηση αερογέφυρας για να παρέχει βοήθεια στη Γάζα, με πτήσεις προς την Αίγυπτο, ώστε να μεταφερθούν προμήθειες σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στο έδαφος της Γάζας.

Οι δύο πρώτες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα, μεταφέροντας ανθρωπιστικό φορτίο από τη UNICEF, συμπεριλαμβανομένων ειδών που σχετίζονται με τη διαμονή, φαρμάκων και κιτ υγιεινής, σημειώνει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.

Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και τα επακόλουθά της, που οδήγησαν σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση για τον λαό της Γάζας, η ΕΕ συνεχίζει να εντείνει την επείγουσα βοήθειά της στον παλαιστινιακό λαό, επισημαίνει.

Palestinians in Gaza are in need of humanitarian aid.

They cannot pay the price of Hamas’ barbarism.

On top of tripling humanitarian aid for civilians in Gaza, we are organising an EU Humanitarian Air Bridge to Gaza through Egypt.

With the first two flights this week.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2023