Σφυροκόπημα με ρουκέτες από τη Χαμάς – Σειρήνες ηχούν σε πολλές ισραηλινές πόλεις

H ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε σήμερα πως εκτόξευσε μπαράζ ρουκετών εναντίον της Ιερουσαλήμ και του Τελ Αβίβ «σε απάντηση για τη στόχευση αμάχων».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σειρήνες ήχησαν επίσης στη μητρόπολη Τελ Αβίβ και σε πολλές πόλεις στο κεντρικό Ισραήλ, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

UPDATE: The Israeli Parliament building (The Knesset) has just been evacuated in Western Jerusalem as rockets fired from Gaza were directed towards the area.

Prime Minister Bibi Netanyahu was reportedly still in the building, having just finished a speech.

