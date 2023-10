Μπάιντεν: Συνεργασία για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε ανάρτησή του τόνισε ότι η χώρα του συνεργάζεται με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Έθνη για να παράσχει ανθρωπιστική υποστήριξη στη Γάζα καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επιτίθεται.

The U.S. is working with the governments of Israel, Egypt, Jordan — and with the UN — to surge support to ease the humanitarian consequences of Hamas’s attack, create conditions needed to resume the flow of assistance, and advocate for the upholding of the law of war.

— President Biden (@POTUS) October 14, 2023